ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୩୦ା୭(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ମୁକାବିଲା ନେଇ କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଦିନ ରାତି ଏକ୍ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । କରୋନାରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଦିଆଯିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ କରୋନାରେ ଦୁଇ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଦୁଇ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୧୫ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରା ସହାୟତା ଦିଆଯିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଦୁଇ ମୃତକ ଗଞ୍ଜାମ ସାମଜ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରିବାରକୁ ୧୫ଲକ୍ଷ ଓ ଅନ୍ୟଜଣେ ଗଜପତିର ସାମ୍ବାଦିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରତ୍ନମଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ୧୫ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଦିଆଯିବ । ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

Hon'ble CM Shri Naveen Patnaik sanctioned ex-gratia of Rs.15 lakhs each to families of two journalists, Late Shri Priyadarshi Pattnaik of Samaja, Ganjam & Late Shri K. Ch. Ratnam of (News Today Pvt. Ltd.) Gajapati. I thank Hon'ble CM for supporting their families.@CMO_Odisha

