ଆପ୍ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଚାପୁଡା ମାରିଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ,୮ ।୨: ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମନାକୁ ଆସିଛି । ଜଣେ ଆପ୍ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଚାପୁଡା ମାରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ଅଳକା ଲାମ୍ବା । ଆପ୍ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଅଭଦ୍ର ଟିପ୍ପଣୀ ପରେ ଅଳକା ଚାପୁଡା ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନିକଟରେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଆପ୍ ନେତା ସଞ୍ଜୟ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଅଳକା ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ ଆଦମି ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
#WATCH Delhi: Scuffle breaks out between AAP and Congress workers near Majnu ka Teela, Congress candidate Alka Lamba tries to slap an AAP worker. AAP leader Sanjay Singh has said the party will complain to Election Commission. #DelhiElections2020 (note: abusive language) pic.twitter.com/l5VriLUTkF
— ANI (@ANI) February 8, 2020
Alka Lamba slaps AAP worker. pic.twitter.com/1EZSYGwJaA
— Deep Halder (@deepscribble) February 8, 2020