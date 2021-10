ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ଗଣ୍ଡୋଗୋଳ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ

ଛତିଶଗଡ଼: ପୁଣି ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା କଂଗ୍ରେସର ଗୋଷ୍ଠୀକନ୍ଦଳ । ସଭା ମଞ୍ଚରେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ଠେଲିଦେଲେ କର୍ମୀ । ରବିବାର ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଛତିଶଗଡ଼ ଜଶପୁରରେ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ । ଯେଉଁଠାରେ ଟିଏସ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁପେଶ ବଘେଲଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଷ୍ଟେଜରୁ ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିଛନ୍ତି । ଆଉ ଏହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜଶପୁରଠାରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଥିଲା । ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପବନ ଅଗ୍ରୱାଲ ମଞ୍ଚରେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ । ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟିଏସ ସିଂହଦେଓଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏଥିରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଘେଲଙ୍କ ସମର୍ଥକ କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତା ତାଙ୍କୁ ରୋକିବା ସହ ଠେଲିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ କର୍ମୀ ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଗଣ୍ଡୋଗୋଳ କରିଥିଲେ ।

#WATCH | Chhattisgarh: Local Congress leaders & workers enter into a brawl at party workers conference in Jashpur after party's ex-dist pres Pawan Agarwal was pushed away from podium & stopped from speaking. He had started speaking on Min TS Singh Deo when the incident took place pic.twitter.com/7joKTUlYgE

— ANI (@ANI) October 24, 2021