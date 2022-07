ରାଜ୍ୟରେ ଉପରମୁହାଁ କରୋନା ଗ୍ରାଫ: ଦିନକରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ୫୭୬ ପଜିଟିଭ୍

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢିବାର ଲାଗିଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା । କିଛି ଦିନ ହେବ କରୋନା ଗ୍ରାଫ ୪୦୦ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ରହିବା ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ପିଜିଟିଭ ହାର ୫୦୦କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଲଗାତାର ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ୫୭୬ ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୩୩୭ ଜଣ କ୍ୱାରାଣ୍ଟାଇନରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୩୯ ଜଣ ଲୋକାଲ କେସ ଓ ୬୯ ଜଣ ୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି ।

ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ ୨୦୪ ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଟକରୁ ୧୧୮ ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ସୁନ୍ଦରଗଡରୁ ୪୨, ସୋନପୁରରୁ ୨୦, ମୟୁରଭଞ୍ଜରୁ ୧୭, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ୧୬ ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଗଜପତି ଓ ଜଗତସିହଂପୁରରୁ ୮ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଯାଜପୁର,ଝାରସୁଗୁଡା , ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଭଦ୍ରକରୁ ୬ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Covid-19 Report For 9th July

New Positive Cases: 576

Of which 0-18 years: 69

In quarantine: 337

Local contacts: 239

(Details of local contacts will be shared by concerned District)

1. Angul: 1

2. Balasore: 16

3. Bargarh: 2

4. Bhadrak: 6

5. Balangir: 2

6. Boudh: 1

