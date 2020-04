ବାଇକରେ ବୁଲୁଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ କରୋନା ରୋଗୀ ସହ ଲକ୍ କଲା ପୋଲିସ, ତାପରେ ଯାହା ହେଲା..

ବିନା ମାସ୍କରେ ବାଇକରେ ବୁଲୁଥିବା ୫ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକାଇ କରୋନା ରୋଗୀ ଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ପୁରାଇଦେଲା ପୋଲିସ । କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଜାଣିବା ପରେ ଯୁବକଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡିଗଲା ଓ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସେମାନେ କାକୁତି ମିନତି ହେବାରେ ଲାଗିଲେ । ତା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ ଚାଲିଲା ଧାଁ ଦୌଡ । ତେବେ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଭିଡିଓ ସତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ପ୍ରୋମୋସନାଲ ଭିଡିଓ । ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରୋନା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଇବାକୁ ତାମିଲନାଡୁ ତିରୂପୁର ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଭିଡିଓରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯୁବକ କଳାକାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ଲୋକମାନେ ବେଶ ପ୍ରଂଶସା କରୁଛନ୍ତି ।

Good and sensible one from Thirupur police of TN, the real awareness video. #lockdownextension #coronavirus #TamilNadu pic.twitter.com/LS8pSvRH5B

— Abhinay Deshpande|అభినయ్ देशपांडे (@iAbhinayD) April 24, 2020