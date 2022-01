ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ କରୋନା

ଭୁବନେଶ୍ୱର(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଧୀରେଧୀରେ କରୋନା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲୀପ ରାୟ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପଜିଟିଭ୍‌ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ପୃଥକବାସରେ ଥିବା ନେଇ ଟ୍ବିଟରରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇଛି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ତୃତୀୟ ଲହର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କୋଭିଡ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

I have been tested positive for COVID. Symptoms are mild. Have isolated myself as per the Doctor's advice.

Request everyone to strictly follow COVID appropriate behaviour as we are standing on verge of a 3rd wave outbreak.

Let's not let our complacency trigger another wave.

