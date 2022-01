ଓମିକ୍ରନକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ପ୍ରଭାବୀ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେବା ବିପଦଜନକ: WHO

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏବେ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି । ଏହି ସମୟରେ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ଡାକ୍ତର ମାନେ କୋଭିଡ୍ ର ନୂତନ ଭାରିଆଣ୍ଟ୍ ଓମିକ୍ରମ ଡେଲଟା ଠାରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ପ୍ରଭାବୀ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି । ପରୋକ୍ଷରେ କହିଲେ ଏହି ଭାରିଆଣ୍ଟକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ଥାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ବୟାନ ଜାରି କରିଛି । ଡବ୍ଳୁଏଚଓର ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓମିକ୍ରନକୁ ମାଇଲ୍ଡ ବା ସ୍ୱଳ୍ପ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେବା ବିପଦଜନକ ହୋଇପାରେ ।

ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଏପିଡେମୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାରିଆ ଭାନ୍ କେରଖୋଭ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଧିକ ସରଳୀକୃତ କଥା ବିପଦଜନକ ହୋଇପାରେ । ଡେଲଟା ତୁଳନାରେ ଓମିକ୍ରନରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ମାମଲା କମ୍ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେବା ବିପଦଜନକ ହୋଇପାରେ । କମ୍ ରିସ୍କରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ।

Yes, oversimplified narratives can be dangerous. While we see lower risk of hospitalisation compared to Delta, to suggest that Omicron is “just a mild” disease is dangerous.

Case # are astounding… even with lower risk, we will see hospitals overwhelmed. Please be careful. https://t.co/sg29vv7j9G

— Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) January 5, 2022