CovidMockDrills:କରୋନା ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଆମେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ?ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ର ସମୀକ୍ଷା କରିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ :ଚୀନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଦେଶରେ କରୋନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଏବେ ଠାରୁ ଏହାର ମାମଲା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। କରୋନାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ କରୋନା ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଶର କରୋନା ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା ।

କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀର ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ କରୋନା ରୋଗରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ନହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦେଶର ସମସ୍ତ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଉଛି।

We are checking our preparedness, if at all, covid cases increase in the state: Supt Raja Rao pic.twitter.com/9n8fzREbk7

ସୂଚନାମୁତାବକ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର ୨୪ ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ରାଜେଶ ଭୂଷଣ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସରକାରଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କହିଥିଲେ।

To make sure there isn't Covid surge in country, PM Modi has asked us to be careful. Govt is also preparing, if at all covid cases increase. Today mock drills are conducted across covid hospitals in the country to make sure people get proper treatment: Union Health min Mandaviya pic.twitter.com/xvoof6PaGL

