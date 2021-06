କରୋନା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମିଳିବ ଟାକ୍ସ ଛାଡ଼ ସୁବିଧା: କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, (ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): କରୋନା ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥରାଶି ପଇଠ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାକ୍ସ ଛାଡ଼ କରାଯିବ। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୯-୨୦ କିମ୍ବା ଏହା ପରେ କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ନିଯୁକ୍ତି ଦାତା ଏହି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତେବେ କର ଛାଡ଼ ସୁବିଧା ମିଳିବ । ତେବେ ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ ରାଶି ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଊଦ୍ଧ୍ୱର୍ ନହେବା ଦରକାର ।

#WATCH | MoS Finance announces tax concessions for payment towards COVID treatment/death. Amount paid for medical treatment to an employee by an employer or to a person by any person on account of COVID for FY 2019-20 &subsequent yr won’t be taxed in hands of employee/beneficiary pic.twitter.com/QmBNhcMgAo

— ANI (@ANI) June 25, 2021