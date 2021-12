ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କଲେ ଏହି ଖେଳାଳି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରସ ଟେଲର ଅବସର ନେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ୩୭ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଖେଳାଳି କ୍ରିକେଟରୁ ସନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଗାମୀ ଦୁଇଟି ସିରିଜି ପରେ ସେ କ୍ରିକେଟକୁ ଅଲବିଦା କହିଦେବେ । ଆଗାମୀ ଦୁଇଟି ସିରିଜ ବାଂଲାଦେଶ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ । ପ୍ରଥମେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ । ଏହାପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୫ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ।

ତେବେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରସ୍ ଟେଲର୍ । ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ନିଜେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଟେଲର ୨୦୦୬ରେ ସେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪୪୫ଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ୧୮ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି । ଟେଷ୍ଟରେ ୭ ହଜାର ୫୮୪ ଏବଂ ଦିନିକିଆରେ ୮ ହଜାର ୫୮୧ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି ଟେଲର । ଭାରତକୁ ହରାଇ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ ଜିତିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରସ ଟେଲର ।

ଉଭୟ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆରେ ମୋଟ ୪୦ଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଦିନିକିଆରେ ୨୧ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ୧୯ଟି ଶତକ ସହଲ କରିଛନ୍ତି ଟେଲର । ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ୩ ଯାକ ଫର୍ମାଟରେ ୧୦୦ଟି ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବାର ଗୌରବ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ୩୭ ବର୍ଷୀୟ ଟେଲର ।

Today I'm announcing my retirement from international cricket at the conclusion of the home summer, two more tests against Bangladesh, and six odi’s against Australia & the Netherlands. Thank you for 17 years of incredible support. It’s been an honour to represent my country #234 pic.twitter.com/OTy1rsxkYp

— Ross Taylor (@RossLTaylor) December 29, 2021