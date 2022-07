ଏସିଆ କପ୍ ଉପରେ ସଙ୍କଟର ବାଦଲ ! ପେଟ୍ରୋଲ ଅଭାବରୁ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଯାଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି ଖେଳାଳି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ମୁଠେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଗଲାଣି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଶ ଛାଡି ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଘୋର ଅଭାବ। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଧାଡିରେ ଛିଡା ହେବା ପରେ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳୁଛି। ଏବେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ କ୍ରିକେଟ୍ ଉପରେ ପ଼଼ଡିଛି।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଏସିଆ କପ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହେଲେ ସଂପ୍ରତି ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଏସିଆ କପ୍ ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟର ଚମିକା କରୁଣାରତ୍ନେ କହିଛନ୍ତି ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲର ଘୋର ଅଭାବ। ଫଳରେ ଖେଳାଳି ଅଭ୍ୟାସ୍ କରିବାକୁ ଯାଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଜଣା ନାହିଁ କେମିତି ଏସିଆ କପ୍ ଏବଂ ଲଙ୍କା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ହେବ।

ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଯେ, ଦୁଇ ଦିନ ଧାଡିରେ ରହିବା ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳିଛି। ଦେଶରେ ଇନ୍ଧନର ସଙ୍କଟ ଲାଗି ରହିଛି। ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ମୋତେ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳିଛି, ଯାହା ଦୁଇ ଦିନ କିମ୍ବା ତିନି ଯାଏଁ ଯିବ ବୋଲି କରୁଣାରତ୍ନେ କହିଛନ୍ତି।

India is like a brother country & they are helping us a lot. I thank them so much. We have problems. They are supporting us when we are struggling. Thank you so much for that. Thank you for everything. We will get better and better: Sri Lankan cricketer Chamika Karunaratne to ANI pic.twitter.com/NDvXq1pj88

