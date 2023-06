(Video) ଆପେ ଆପେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ବାଇକ୍ ତ’ କେଉଁଠି ଉଡିଗଲା ଟିଣ : ଏପରି ରହିଛି ବାତ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପ୍ରଭାବ, ଦେଖନ୍ତୁ

ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବାତ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପ୍ରଭାବ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି । ଗୁଜୁରାଟ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିପଦ । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ କଚ୍ଛ ପାଇଁ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ।

ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି ଗୁରୁତର ବର୍ଗରେ ଅଛି । ଏହା ଗୁଜୁରାଟର ଜାଖାଉ ବନ୍ଦର ଦେଇ ଗତି କରିବ । ପାକିସ୍ତାନର କରାଚି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ଭୟଙ୍କର ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଡ୍ରିମର୍ ନାମକ ଜଣେ ଟ୍ୱିଟର ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏକ ୯ ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରବଳ ପବନ ହେତୁ ଘର ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଟିଣ ଉଡି ରୋଡରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅବଶ୍ୟ ଏହା ଦ୍ୱାରା କାହାର କିଛଇ କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ନିଜର ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ।

See the effect of #CycloneBiparjoy Photos of effect of strong winds in Rajkot. #BiparjoyCyclone #CycloneBiporjoy #CCTV #Gujaratcyclone #RajkotCity pic.twitter.com/dxsCKQ0O2g

ପବନ ଯୋଗୁଁ ଆପେ ଆପେ ଚାଲିଲା ବାଇକ୍ :-

ପ୍ରତୀକ ପ୍ରତାପ ସିଂ ନାମକ ଜଣେ ୟୁଜର୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟ୍ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏହି ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ୨୭ ସେକେଣ୍ଡ୍ କ୍ଲିପ୍ ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ରାଜକୋଟରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟର ଅବତରଣ ହେବାର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହୁଛି । ପାର୍କିଂରେ ଥିବା ବାଇକ୍-ସ୍କୁଟିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବଳ ପବନ ଯୋଗୁଁ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ଆପେ ଆପେ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି । ଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ କିଛି ଶକ୍ତି ବାଇକ୍-ସ୍କୁଟିକୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଟାଣି ନେଉଛି ।

ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେହିପରି ଆଉ କିଛି ଭିଡିଓ…

In #Dwarka , TV tower has been demolished, in view of cyclone #Biparjoy as it was declared unsafe.

A new tower will be constructed here after few days.#BiparjoyCyclone #Gujaratcyclone #GujaratStorm #CycloneBiparjoy #तूफान pic.twitter.com/2dvJX5eeNF

