ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ/ଭୁବନେଶ୍ୱର/ବାରଙ୍ଗ/ କଟକ (ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍‌): ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତ ଶନିବାର ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି । ଏହି ବାତ୍ୟାର ନାମ “ଗୁଲାବ୍‌’ ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୭ କି.ମି. ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଗୋପାଳପୁରଠାରୁ ୩୩୦ ଓ କଳିଙ୍ଗପଟ୍ଟନମ୍‌ଠାରୁ ୪୦୦ କି.ମି. ଦୂରରେ ରହିଛି । ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର-ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହୋଇଛି ଏହି ବାତ୍ୟା । ଭାରତୀୟ ପାଣିାଗ ବିଭାଗ (ଆଇଏମ୍‌ଡି) ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋପାଳପୁର ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର କଳିଙ୍ଗପଟ୍ଟନମ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍‌ କରିବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।ବାତ୍ୟ ଗୁଲାବ୍‌ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍‌ଫଲ୍‌ ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୭୫ରୁ ୮୫ କିଲୋମିଟର ରହିବ । ଅତିବେଶୀରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୯୫ କିଲୋମିଟର ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଇଏମ୍‌ଡ଼ି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।

ଏହି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ପୁରୀ, କୋରାପୁଟ,ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼ ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଭଳି ରାଜ୍ୟର ୧୧ ଜିଲ୍ଳାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ପବନ ବୋହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍‌ କମିଶନର (ଏସ୍‌ଆର୍‌ସି) ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ଶନିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ବେଳେ ପବନର ବେଗ ୯୦ କିଲୋମିଟର ଛୁଇାଁରେ । ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପବନର ବେଗ ୬୦ରୁ ୭୦ କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ । ତେବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ୪ ରୁ ୫ ଜିଲ୍ଳାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ । ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡା, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟରେ ଆସନ୍ତା ୨ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ । ରବିବାର ଠାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢିବ । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଜୋର୍‌ଦାର୍‌ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଖାସ୍‌କରି ପବନର ବେଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏହାବାଦ୍‌ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।

The Cyclonic Storm ‘Gulab’ over northwest and adjoining westcentral Bay of Bengal moved nearly westwards lay centered at 2330 hrs IST of 25th Sep, over northwest and adjoining westcentral Bay of Bengal about 330 km east-southeast of Gopalpur & 400 km east of Kalingapatnam. pic.twitter.com/khk7TYnPQo

— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 25, 2021