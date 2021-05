କୁକୁର ଦେହରେ ବେଲୁନ୍ ଲଗାଇ ଉଡାଇବା ୟୁ-ଟ୍ୟୁବରଙ୍କୁ ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ପରେ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଭର୍ତ୍ତି ବେଲୁନ୍ ଲଗାଇ ପୋଷା କୁକୁରକୁ ପବନରେ ଉଡାଇବା ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ୟୁ-ଟ୍ୟୁବର୍ ଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡିଛି । ସୂଚନା ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ୟୁ-ଟ୍ୟୁବର୍ ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କୁକୁରର ଦେହରେ ଏକ ସୁତା ସାହାଯ୍ୟରେ ବେଲୁନ୍ ବାନ୍ଧି ପବନରେ ଉଡାଉଥିଲେ । ଆଉ ଏହାର ଭିଡିଓ କରି ନିଜ ୟୁ-ଟ୍ୟୁବ୍ ପେଜ୍ ରେ ଅପଲୋଡ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଉକ୍ତ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଲୋକେ ଏହାକୁ କିଛି ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଉକ୍ତ ୟୁ-ଟ୍ୟୁବର୍ ଜଣକ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ପଡିଯାଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ୍ କରି ନେଇଛି ।

ତେବେ ଉକ୍ତ ୟୁ-ଟ୍ୟୁବର୍ ପେଜ୍ ର ନାଁ ହେଉଛି ‘ଗୌରବ ଜେନ୍’ । ଏହି ନାମରେ ଥିବା ଏକ ୟୁ-ଟ୍ୟୁବ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଭିଡିଓକୁ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ବିବାଦ ପରେ ଉକ୍ତ ଭିଡିଓକୁ ଡିଲିଟ୍ କରାଯାଇଛି । ହେଲେ ଗୌରବ କୁକୁର ଦେହରେ ବେଲୁନ୍ ବାନ୍ଧି ଉଡାଇବାକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ୟୁ-ଟ୍ୟୁବର୍ ଙ୍କ ଉପରେ ପଶୁ କ୍ରୂରତା ଅଧିନିୟମ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଧାରା ୧୮୮, ୨୬୯, ୩୪ ଏବଂ ପଶୁ କ୍ରୂରତା ଅଧିନିୟମ ଅଧୀନରେ ଗୌରବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ।

32-year old Youtuber, Gaurav Sharma, resident of Panchsheel Vihar has been arrested for tying helium balloons to his dog and later making it fly. He told the police that he is a youtuber and the made the video to upload it on his page. The video was shot on May 21.👇🏾 pic.twitter.com/nrOUe9hLjb

