ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବରୁ ଗଙ୍ଗାରାମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଏତିକି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ୨୩ ।୪ (ଓଡିଶା ଭାସ୍କର) : ସାରା ଦେଶରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଭୟଙ୍କର ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଶକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି ଭାରତ ।ଏହିପରି ସ୍ଥଳେ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ଲାଗି ଅକ୍ସିଜେନର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି । ଅଧିକାଂଶ ହସ୍ପିଟାଲର ସ୍ଥିତି ଏପରି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେଠାରେ ପହଁଚାଇବା ପାଇଁ । ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀର ସାର୍ ଗଙ୍ଗାରାମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୨୫ ଜଣ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଥିବା ବେଳେ ଭେଣ୍ଟିଲେର୍ଭି ଠିକରେ କାମ କରୁନଥିବା ହସ୍ପଟାଲ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୬୦ ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କର ଜୀବନ ବିପଦରେ ଥିବାରୁ ଏୟାର୍ ଲିପ୍ଟ୍ ଦ୍ୱରା ଶୀଘ୍ର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପଠାଯାଉ ବୋଲି ହସ୍ପିୀଟାଲ ତରଫରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ସକାଳ ୧୦ଟା ସୁଦ୍ଧା ଗଙ୍ଗାରାମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପହଁଚା ଯାଇଥିଲା ।

Delhi: Oxygen tanker arrives at Sir Ganga Ram Hospital in the national capital after the hospital sends SOS pic.twitter.com/MLDiFm6vmq

— ANI (@ANI) April 23, 2021