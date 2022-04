ଦିଲ୍ଲୀ: ଭୁଷୁଡ଼ିଲା ନିର୍ମାଣଧିନ କୋଠା, ରେସ୍କ୍ୟୁ ପାଇଁ ଏନଡିଆରଏଫ ଟିମ୍ ର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି

ଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀର ସତ୍ୟନିକେତନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୋମବାର ଏକ ନିର୍ମାଣଧିନ କୋଠା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ଖବର ଆସିଛି । ଏହି ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ପ୍ରାୟ ୭ ଶ୍ରମିକ ଫସି ରହିଥିବା ଜଣଅପଡିଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୪ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି । ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇ ଦମକଳ ବାହନୀର ୬ ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତୁରନ୍ତ ପହଁଞ୍ଚିଥିଲା ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଦମକଳ ଏବଂ ଏନଡିଆରଏଫ ଯବାନମାନେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪ ଜଣ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ୩ ଜଣ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାବ ପରେ ଦୁଖଃ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

Delhi | NDRF personnel rescued one person from the debris of an under-construction building that collapsed in Satya Niketan, this afternoon pic.twitter.com/aYjXXFsXk3

— ANI (@ANI) April 25, 2022