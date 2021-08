‘ସୁନ୍ଦର ଟିମ୍ ରେ ମୁଁ ଜଣେ ହିଁ ବ୍ୟାଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଥିଲି’, ଏମିତି କାହିଁକି କହିଲେ ହି-ମ୍ୟାନ୍…

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ବ୍ୟୁରୋ: ବଲିଉଡ୍ ଜଗତର ହି-ମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ ରେ ୪୬ବର୍ଷ ପାର କରିସାରିଲେଣି । ତେବେ ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ‘ଶୋଲେ’ ମଧ୍ୟ ଇତିମଧ୍ୟରେ ୪୬ ବର୍ଷ ପାର କରିସାରିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକ ଏହି ଫିଲ୍ମ ମୋହରେ ପଡ଼ନ୍ତି । ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ରମେଶ ସିପ୍ପୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମ ବକ୍ସ େଅଫିସ୍ରେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ କରିସାରିଛି । ଏଥିରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ହେମା ମାଳିନୀ, ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ଓ ଅମଜଦ ଖାନ ପ୍ରମୁକ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ।

‘ଶୋଲେ’କୁ ୪୬ ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରମେଶ ସିପ୍ପୀ ଏକ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ଶେଆର୍ ପୂର୍ବକ ଟ୍ୱିଟ୍ ରେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଫିଲ୍ମ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରାୟ ପୂରା ଟିମ୍ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାର ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିବା ସହ ଷ୍ଟାରମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ । ତେବେ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ- ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଆପଣ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ମୃତି ଭାବେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି । ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଟିମ୍ ସହିତ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଜଣେ ଖରାପ ଅଭିନେତା ଥିଲି । ମୋ ଲାଗି ଏହି ଫିଲ୍ମ ଏକ ପିକନିକ୍ ଭଳି ଥିଲା । ଏହାର ପ୍ରଚୁର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ମୁଁ ।

ବଲିଉଡର ଏହି ଆକ୍ସନ-ଆଡଞ୍ଚେର୍ ଫିଲ୍ମ ଶୋଲେ ୧୯୭୫ ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା । ଆଉ ଗତ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ସିପ୍ପୀ ଟ୍ୱିଟ୍ ରେ ଫଟୋ ଶେଆର୍ କରିଥିବାବେଳେ ତା’ ପରଦିନ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ ।

#Sholay completes 46 years today.Time has flown by so quickly.46 years of unbelievable experience of working with such a great star cast &the entire team. Congratulating @SrBachchan , @aapkadharam , @dreamgirlhema , #JayaBachchan , @Javedakhtarjadu , #JagdeepJi , #SanjeevKumar , #AmjadKhan pic.twitter.com/Hkfma2uJ2Q

Rameh,congratulations captain on the completion of 46 years of Sholay. it is you Ramesh , who made Sholay shakaar e Aazam . Sholay is forever. I think I was the only bad actor amongst your talented team of great Artist. To me it was just a picnic and I enjoyed it Dharam way.

— Dharmendra Deol (@aapkadharam) August 16, 2021