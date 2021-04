‘ଡିଜେଲ ଭରୋ, ଇନାମ ଜିତୋ’: Indian Oil ଦେଉଛି ୨ କୋଟି ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ରହିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ୧୭ା୪: କୋଟିପତି ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ କାହାର ବା ନଥାଏ । ତେବେ ଏପରି ସୁଯୋଗ ଆସିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ । Indian Oil ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୁଯୋଗ ଆଣି ଦେଇଛି । Indian Oilର ରିଟେଲ ଆଉଟଲେଟରେ ଡିଜେଲ ପକାଇ ଆପଣ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜିତିପାରିବେ । ଏହି ଅଫରର ନାମ ରହିଛି ‘ଡିଜେଲ ଭରୋ, ଇନାମ ଜିତୋ’ । ୧୮ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଏହି ଅଫରର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବ । Indian Oil ତରଫରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

Prizes upto ₹2 crores are up for grabs. To participate in the Diesel Bharo Inaam Jeeto campaign, fill minimum 25 litres of diesel in one bill. SMS DEALER CODE <SPACE> BILL NUMBER <SPACE> QUANTITY to 77990 33333.#DieselBharoInaamJeeto *TnC apply https://t.co/LHBxIU5WTe pic.twitter.com/sWAe6EPmaK

— Indian Oil Corp Ltd (@IndianOilcl) April 15, 2021