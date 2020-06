ଧରାକୋଟରେ ୩ ମୃତ୍ୟୁ ଖବରକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ

ଗଞ୍ଜାମ,୨୭ ।୬(ଓଡିଶା ଭାସ୍କର):ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧରାକୋଟର ଜାହାଡାରେ ୩ କୋରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ଖବରକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ୩ ଜଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଜାହାଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ।

There is only one sad covid demise in Jahada GP, Dharakote. Rumours of three Covid death is false. @CMO_Odisha @HFWOdisha

— Collector & District Magistrate, Ganjam (@Ganjam_Admin) June 27, 2020