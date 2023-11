(video)ବିଜ୍ଞାନ ବି ବୁଝନ୍ତି ପଶୁ; ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲା କୁକୁର, ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରୁ ଓହ୍ଲାଇବାର ଆପଣାଇଲା ଖାସ୍ ଟ୍ରିକ୍‌

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ମଣିଷ ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନେ କରିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଏପରି ଘଟଣା ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଘଟିଯାଏ ଯାହା ଦେଖିବା ପରେ ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ଧାରଣା ଭୁଲ୍ ବୋଲି ଲାଗେ । ଏହା ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ କି ବେଳେ ବେଳେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଏପରି ଆଚରଣ କରି ଦେଖାଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହୁଏ ସତେ ଯେପରି ସେମାନେ ବି ମଣିଷ ସହ ତାଳ ଦେଇ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଓ ନିଜ ଜୀବନରେ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି । ଏବେ ଏକ କୁକୁରକୁ ନେଇ ଏପରି ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଯେଉଁଥିରେ କୁକୁରଟି ଟ୍ରେନରୁ ଓହ୍ଳାଉଥିବାର ନଜର ଆସୁଛି ।

He knows physics more than us ! pic.twitter.com/rYLTHz1lke

— Science (@ScienceGuys_) November 7, 2023