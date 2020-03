ଜରୁରୀକାଳୀନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାସର ଅପବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ: ପୋଲିସ କମିଶନର

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୩୧ା୩(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): କରୋନା ସତର୍କତା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଲକ୍ ଡାଉନ ରହିଛି । ଏନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ, ମିଡ଼ିଆ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପରି ଜରୁରୀକାଳୀନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପାସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଯାନବାହନ ପାସ ଘରଠାରୁ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପାସର ଦୁରୁପଯୋଗ ଯେମିତିକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଯାହା ପାସ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ବୋଲି ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ ର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପାସ୍ ଫେରାଇ ନିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ।ଏନେଇ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ।

Vehicle passes issued to emergency workers like Hospital, Media,Bank is for traveling from home to office & legitimate official work. It's coming to notice that some are viewing it as a privilege & misusing for personal work, which can lead to passes being impounded. Please note.

— Dr Sudhanshu Sarangi (@SarangiSudhansu) March 31, 2020