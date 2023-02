ଡ୍ରାଗନ୍ ବଲ୍ ନା ଗଡଜିଲା ଅଣ୍ଡା ? ଜାପାନ ଉପକୂଳରେ ଲାଗିଥିବା ଅଜ୍ଞାତ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଲୋକେ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାପାନର ହାମାମାସୁ କୂଳରେ ଏକ ବିଶାଳ କଳଙ୍କି ଲାଗିଯାଇଥିବା ଲୁହା ବଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରା ଦେଶରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅଜ୍ଞାତ ଉଡନ୍ତା ବସ୍ତୁ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ଲୁହା ବଲ ଜାପାନ କୂଳରେ ଲାଗିବ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି।

ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ବସ୍ତୁଟିର ବ୍ୟାସ ପ୍ରାୟ ୧.୫ ମିଟର ଅଟେ। ଦେଶର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଉପକୂଳରେ ଥିବା ହାମାଟସୁ ସହରର ଏନ୍‌ସୁ ବେଳାଭୂମିରେ ଏହା ଲାଗିବ ପରେ ଏହା ବିଷୟରେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

ଜାପାନର ବ୍ରଡକାଷ୍ଟର NHK ଏନ୍ସୁହାମା ବିଚରେ ଦୁଇଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖାଇଥିଲା ଯାହା ପ୍ରାୟ ୧.୫ ମିଟର (୪.୯ଫୁଟ) ଚଉଡା ଥିବା କଳଙ୍କିତ, ଧାତୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ଖବର ମିଳିବ ପରେ ଜାପାନ ପୋଲିସ ଏହି ବଲକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯାହା କମଳା ରଙ୍ଗ ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା।

A mysterious metal ball spotted on a beach in Hamamatsu City this week prompted local police to scramble the bomb squad. A careful examination revealed it is not a threat — but shed no light on what it actually is. pic.twitter.com/ytClWsP0bw

— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) February 21, 2023