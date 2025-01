ଟଏଲେଟରେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ DSPଙ୍କ ଅସଦାଚରଣ: ଭାଇରାଲ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପୋଲିସର Video

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଅସଦାଚରଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣା ମଧୁଗିରି ସବଡିଭିଜନ ସହିତ ଜଡିତ, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ମହିଳା ଜମି ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ।

କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମହିଳା ଜଣକ ପୋଲିସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ଟଏଲେଟକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ପକ୍ଷ ରଖିବା ବାହାନାରେ ଯୌନ ଶୋଷଣ କରିଥିଲେ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି । ଭିଡିଓରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଅସଦାଚରଣ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ମହିଳା କ’ଣ କହିଲେ?

ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ୫୮ ବର୍ଷିୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପ୍ପା ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ଯେବେ ଜଣେ ମହିଳା ଜମି ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ. ସେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ମହିଳା ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଅଫିସ୍ ରୁମକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସହ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲେ ।

ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା: ଏହି ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପ୍ପା, ବୟସ ୫୮, ଯାହାଙ୍କୁ ମଧୁଗିରିରେ ଡେପୁଟି ଏସପି (ଡିୱାଇଏସପି) ଭାବରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ନିଲମ୍ବନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।

