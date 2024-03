ଆଜି ରାତି ସାଢେ ୮ଟାରୁ ସାଢେ ୯ ଯାଏଁ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିବ ସାରା ବିଶ୍ୱ, ପାଳନ ହେବ ‘ଆର୍ଥ ଆୱାର’

Earth Hour 2024: ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଳିବ ‘ଆର୍ଥ ଆୱାର’। ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟାଏ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୋକ ବନ୍ଦ କରିବେ ବିଶ୍ୱବାସୀ। ଆଜି ରାତି ୮ଟା ୩୦ ରୁ ୯ଟା ୩୦ ଯାଏଁ ‘ଆର୍ଥ ଆୱାର’ ପାଳନ କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂରା ୧ ଘଣ୍ଟା ବିଶ୍ୱବାସୀ ବିନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରେ ସମୟ କଟାଇବେ ବା ଅନ୍ଧାରରେ ରହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ୨୩ ତାରିଖରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଏହି ‘ଆର୍ଥ ଆୱାର’କୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।

Joining #EarthHour , I will switch off all lights at Naveen Niwas from 8.30 pm to 9.30 pm today. Appeal all to join the global movement to conserve electricity and reduce global warming for a sustainable Earth, the unique home we share. pic.twitter.com/dkg3sADb4h

ସେପଟେ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଶୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା କଳା ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ତେବେ ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଦର୍ଶନ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି ରାତି ୮ ଟା ୩୦ ରୁ ୯ ଟା ୩୦ ଯାଏ ଆର୍ଥ ଆୱାରରେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଏକ ଘଣ୍ଟା ଘରେ ଥିବାବେଳେ ଅଯଥା ଆବଶ୍ୟକ ନ ଥିବା ଲାଇଟ୍, ବିଦ୍ୟୁତ ଉପକରଣ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।

#GiveAnHourForEarth Join us for #EarthHour on 23rd March 2024 at 8.30pm to 9.30pm Switch of all Non- essential lights. My sand art at Puri beach in Odisha. To celebrate sustainability and raise awareness on climate changes . pic.twitter.com/paHGZyfTgK

— Sudarsan Pattnaik (@sudarsansand) March 23, 2024