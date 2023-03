ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଭୂମିକମ୍ପ: ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ତୀବ୍ରତା ୬.୬, ଭୟରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଦଉଡ଼ିଲେ ଲୋକେ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ ଟା ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଭୟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଓ କୋଠା ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଲୋକେ ଜମା ହୋଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ସହିତ ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମେରଟ, ସୁଲତାନପୁରରେ କମ୍ପନ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା ୬.୬ ରେ ମାପ କରାଯାଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନିକଟରେ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଉଛି।

Earthquake of Magnitude:6.6, Occurred on 21-03-2023, 22:17:27 IST, Lat: 36.09 & Long: 71.35, Depth: 156 Km ,Location: 133km SSE of Fayzabad, Afghanistan for more information Download the BhooKamp App https://t.co/kFfVI7E1ux @ndmaindia @Indiametdept @moesgoi @PMOIndia pic.twitter.com/sJAUumYDiM

୭.୭ ତିବ୍ରତାର ଭୁମିକମ୍ପ ପାକିସ୍ତାନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି । ତେବେ ଏହି ଭୁମିକମ୍ପ ପାକିସ୍ଥାନର ଇସଲାମବାଦ,ବେଲୁଚିସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଜାବ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଭୁତ ହୋଇଥିଲା । ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଲୋକମାନେ ଭୂକମ୍ପରେ କମ୍ପନ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ଭୂକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଖବର ନାହିଁ।

#WATCH | Uttar Pradesh: People rush out of their houses in Vasundhara, Ghaziabad as strong earthquake tremors felt in several parts of north India. pic.twitter.com/wg4MWB0QdX

— ANI (@ANI) March 21, 2023