କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଖଲିସ୍ତାନ ଚାହୁଁଥିଲେ କେଜ୍ରିୱାଲ: ପୁରୁଣା ସାଥୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ଶେୟାର କଲା ବିଜେପି, ଦେଖନ୍ତୁ Video

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଞ୍ଜାବ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ ୪ ଦିନ ବାକି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆପ୍ ଓ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣକୁ ଶାଣିତ କରିଛି ବିଜେପି । କ୍ଷମତା ପାଇଁ କ୍ରେଜିୱାଲ ପଞ୍ଜାବକୁ ଦେଶରୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବୋଲି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଆପ୍ ନେତା କୁମାର ବିଶ୍ୱାସ । କେଜ୍ରିୱାଲ କହିଥିଲେ ମୁଁ ପଞ୍ଜାବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବି ନଚେତ୍ ଖଲିସ୍ତାନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ଏଭଳି ମତାମତ ମୋତେ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୁମାର ବିଶ୍ୱାସ ।

ଏହି ଘଟଣାରେ ସେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଆପ୍ ଛାଡିଥିଲେ । ବିଛିନ୍ନତାବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିବା କୌଣସି ଦଳ ସହିତ ସେ କାମ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ କୁମାର ବିଶ୍ୱାସ । ବିଶ୍ୱାସ ଏହି ବୟାନକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ଟରରେ ଶେୟାର କରିବା ସହିତ ଆପ୍ ଓ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି ବିଜେପି । ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପଞ୍ଜାବରେ ଆସନ୍ତା ୨୦ ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।

"One day, he told me he would either become CM (of Punjab) or first PM of an independent nation (Khalistan)," Former AAP leader Kumar Vishwas recounts his conversation with Arvind Kejriwal.

This could be extremely dangerous, if AAP were to form Govt in Punjab.#SavePunjab pic.twitter.com/uUSSaqKfDW

— Amit Malviya (@amitmalviya) February 16, 2022