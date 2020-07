ହାତୀର ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆତଙ୍କ

ତାମିଲନାଡୁର ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଫଟୋ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଫଟୋରେ ହାତୀର ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖି ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ମନ୍ନାରଗୁଡି ସହରର ରାଜଗୋପାଳସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରରେ ରହୁଥିବା ସେଙ୍ଗାମାଲାମ ନାମକ ହାତୀଟି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଇଯାଇଛି । ହାତୀଟି ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଏହାର ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ । ଆଇଏଏସ ସୁଧା ରମଣ ହାତୀର ଫଟୋ ଶେୟାର କରିବା ପରେ ଏହା ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଫଟୋଟି ସେୟାର କରି ସୁଧା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ବବ୍ କଟ୍ ସେଙ୍ଗାମାଲମ୍ ହାତୀ’ ।

She is famously known as "Bob-cut Sengamalam" who has a huge fan club just for her hair style. You can see her at Sri Rajagopalaswamy Temple, Mannargudi, Tamilnadu.

