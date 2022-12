ପୁଣି ବୋମା ପକାଇଲେ ଏଲୋନ୍ ମସ୍କ ! କହିଲେ ଡିଲେଟ୍ ହେବ ୧୫୦ କୋଟି ଟ୍ୱିଟର୍ ଆକାଉଣ୍ଟ

ଟେସଲାର ସିଇଓ ଏଲୋନ୍ ମସ୍କ ୪୪ ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ଟ୍ୱିଟର ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଲଗାତାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କାମ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ସେ ଲକ୍ଷାଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ ବାହାର କରିଦେଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ଏକ ଇ-ମେଲ୍ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଫିସକୁ ଆସୁଥିବା କିମ୍ବା ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଫେରିବା ଉଚିତ୍ । କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟରେ ବହିଷ୍କାର କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ସେ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଠାଇଥିବା ଇ-ମେଲରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମକୁ ଟ୍ୱିଟର ୨.୦ କରିବାକୁ ହେବ ।

ଏବେ ଏଲୋନ୍ ମସ୍କ ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଟ୍ୱିଟ କରିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ୧.୫ ବିଲିୟନ ( ୧୫୦ କୋଟି) ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଲିଟ କରିବ । କମ୍ପାନୀର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ୧୫୦ କୋଟି ଆକାଉଣ୍ଟର ନାମ ଖାଲି ରହିବ । ସେ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ଏଭଳି ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡିକ ଡିଲିଟ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁଥିରୁ କୌଣସି ଟ୍ୱିଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିନାହାଁନ୍ତି ।

ଟ୍ୱିଟର ସ୍ପେସରେ ଏପରି ଅନେକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଯାହା ଉପଭୋକ୍ତା ସେଗୁଡିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରେ ଥରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିଥିଲେ । ଆହୁରି ଅନେକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଟ୍ୱିଟ୍ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଗୁଡିକ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲଗ୍ ହୋଇନାହିଁ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଯେ ଉପଭୋକ୍ତା ପାସୱାର୍ଡ ଭୁଲିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।

Twitter will soon start freeing the name space of 1.5 billion accounts

