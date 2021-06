ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ର ସାଇକେଲରେ କରୁଥିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଡେଲିଭରି, ଏବେ ମିଳିଲା ବାଇକ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନେଟରରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି । ଆଜି ଇଣ୍ଟରନେଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବା ସହ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଛି । ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ର ମହମ୍ମଦ ଅକିଲଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଉକ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବାଇକ୍ ମିଳିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ମହମ୍ମଦ ସାଇକେଲରେ ଖାଦ୍ୟ ଡେଲିଭରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ ମିଳିଛି ଏକ ବାଇକ୍ ।

A bunch 9of people in Hyderabad have gifted a motorbike to a Zomato delivery boy who is Engineering student & delivers food on Bicycle They raised funds & have booked a TVS XL bike for that delivery guy named Aqeel People like them are a blessing to society ❤️ pic.twitter.com/zz5YPK9EVI

Kudos to all those who raised money to buy a bike for Abeek, the delivery boy! Such stories just go on to increase our faith in humanity and goodness! Shows the large heartedness of our Hyderabadi friends! https://t.co/eHKSoxgVkF

 Aqeel receiving the keys of the bike from R. Ravikanth Reddy, admin of the Great Hyderabad Food and Travel Club on Facebook, and Robin Mukesh, who had ordered chai on a rainy night. @zomatoin pic.twitter.com/DeAbnYWFHq

କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରବିନ ମୁକେଶ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ଆପରେ ଚା’ ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ । ଅର୍ଡର କରିବାର ମାତ୍ର ୨୦ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟରେ ମହମ୍ମଦ ଡେଲିଭରି କରିଦେଇଥିଲେ । ରବିନ ଅର୍ଡର ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ମହମ୍ମଦ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ରବିନ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ରବିନ ଫେସବୁକରେ ମହମ୍ମଦ ଓ ସାଇକେଲର ଏକ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ୍ କରିଥିଲେ । ଏହାଛଡ଼ା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠପଢ଼ା ସହ ସାଇକେଲରେ ଖାଦ୍ୟ ଡେଲିଭରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମହମ୍ମଦଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗାଡ଼ ନିମନ୍ତେ ସହାୟତା କରିବାକୁ ମୁକେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ୧୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରବିନ୍ ୭୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଥିଲେ । ଉକ୍ତ ଅର୍ଥରେ ରବିନ ମହମ୍ମଦଙ୍କୁ ଟିଭିଏସ୍ ଏକ୍ସଏଲ୍ ସହ ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜର ଓ ଏକ ହେଲମେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ମହମ୍ମଦଙ୍କ କାହାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ମହମ୍ମଦଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ।

Proud of you #Hyderabad

Peoples of Hyderabad raise funds to buy bike for 21-year-old Zomato delivery boy Mohd Aqeel Ahmed who used a bicycle for delivery.

He is a third-year Engineering student & has been working with @zomato for over a year now.@ActorMadhavan @TVMohandasPai pic.twitter.com/rYQF53oQcS

— IMShubham (@shubham_jain999) June 19, 2021