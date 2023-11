Big Breaking; ଚାହିଁଥିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ, ଫେରିଲେନି ରୋହିତ: ସାଉଥ ଆଫ୍ରିିକା ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତର ୩ ଅଧିନାୟକ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ଏହି ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ୩ଟି ଫର୍ମାଟ ପାଇଁ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି । ତେବେ ଏହି ଗୋଷଣା ପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ଶକ୍ତ ଝଟକା । ଏହି ସିରିଜରେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ପୁଣିଥରେ ଟି-୨୦ରେ କମବ୍ୟାକ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଫ୍ୟନ୍ସ । କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଏହି ଅପେକ୍ଷାର ସମୟ ପୁଣିଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଟି-୨୦ ଦଳ ସହିତ ଦିନିକିଆ ଦଳରୁ ମଧ୍ୟ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି । ଏ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିସିସିଆଇ ।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ୩ଟି ଯାକ ଫର୍ମାଟର ଦଳ ଘୋଷଣା ହୋଇଯାଇଛି । ତେବେ ଭାରତର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଉଭୟ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟି-୨୦ରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛନ୍ତି । ତେବେ ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଯିବାକୁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରୋହିତ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଦିନିକିଆରେ କେ.ଏଲ ରାହୁଲ ଏବଂ ଟି-୨୦ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଅଧିନାୟକ ପଦ । ଏହାସହିତ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଅଜିଙ୍କ୍ୟା ରାହାଣେ ଏବଂ ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା । ଦୀର୍ଘ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବଂ ଦୀପକ ଚହରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି । ତେବେ ଆହତ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ମହମ୍ମଦ ଶାମୀଙ୍କ କେଳିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ରହିଥିବା ବେଳେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗସ୍ତରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ।

Notes 👇👇

· Mr Rohit Sharma and Mr Virat Kohli had requested the Board for a break from the white-ball leg of the tour.

· Mr Mohd. Shami is currently undergoing medical treatment and his availability is subject to fitness.#SAvIND

— BCCI (@BCCI) November 30, 2023