ଲାଇଭ୍ ଟିଭି ସୋ’ରେ ନ୍ୟୁଜ ପଢୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କର ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଦାନ୍ତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ଲାଇଭ୍ ଟିଭି ସୋ’ରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପଢୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଆଙ୍କରଙ୍କର ପାଟିରୁ ହଠାତ୍ ଖସିପଡିଲା ଦାନ୍ତି । କୌତୁହଳର ବିଷୟ ହେଉଛି, ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ନିଜେ ମହିଳା ଆଙ୍କର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଓ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହି ମାମଲା ୟୁକ୍ରେନର ଏକ ଟିଭି ସୋ’ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚ୍ୟାନେଲର ଆଙ୍କର ମରିକା ପଡଲ୍କୋ ନ୍ୟୁଜ୍ ପଢୁଥିଲେ । ଅଚାନକ୍ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଦାନ୍ତ ଖସିପଡିଥିଲା । ନ୍ୟୁଜ ପଢି ପଢି ଆଙ୍କର ଜଣକ ନିଜ ମୁହଁ ଉପରେ ହାତ ରଖିଥିଲେ ଓ ଦାନ୍ତଟି ଧରିପକାଇଥିଲେ ।
ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ନହୋଇ ଶାନ୍ତ ରହିଥିଲେ ଓ ବିନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ନିଜର ନ୍ୟୁଜ୍ ପଢିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଏହି ଭିଡିଓଟି ବେଶ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ମହିଳା ଆଙ୍କରଙ୍କର ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଭିଡିଓ..
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Нова "слава" прийшла звідки не чекали …. і підтримка теж😍. Так, в мене справді сьогодні під час прямого ефіру ТСН о 9:00 випала частина переднього зуба). Це, напевно, найкурйозніший мій досвід за двадцять років роботи ведучою. Прямий ефір тим і прекрасний, що завжди непередбачуваний. Так, в 2013 я вперше прямо в своєму ефірі побачила кадри затримання свого чоловіка😪 на протесті під Київрадою, а кілька років тому мою ногу під час випуску несподівано почала облизувати собака, що забігла зі студії @snidanok Цього разу моя колега @nata_goncharova мені написала, мовляв, "ти так зреагувала, ніби ти щодня губиш зуби😀". Ні, не щодня😁. Просто саме зараз я вирішила виправити ту прикрість, яка сталася понад десять тому. В мене в спальні стояв важкий металевий будильник і одного разу дуже зацікавив мою маленьку доньку. Вона схопила його з підвіконня і почала розмахувати "іграшкою" навколо сплячої мами. І щойно я позіхнула, як маленька весела ручка відбила мені половину зуба. Зараз зважилася нарешті на більш радикальний ремонт. Тільки була не дуже уважна до заборони свого стоматолога надкусувати їжу передніми зубами до закінчення лікування. Власне, тому сталося те, що сталося… Чесно кажучи, думала, що інцидент пройде непоміченим. Саме цей епізод свідомо не виклали на YouTube канал ТСН. Але ми недооцінили уважність наших глядачів. Блогерка @ekulka виклала це в своєму профілі, і …. понеслося по всіх виданнях, і не лише українських. В усій цій історії мене особисто вразила та кількість підтримки, яку я отримала) – і в коментарях, і в особистих повідомленнях. Друзі, велике Вам спасибі❤️))). В будь-якій ситуації зберігаємо спокій💪 Завтра вранці побачимось📺 в @tsnua