ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଋତୁକାଳୀନ ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର ଏବଂ କାଶ: ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଡିକାଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱରରେ ଏବଂ କାଶରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର ନକରିବାକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଡିକାଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (ଆଇଏମ୍ଏ) ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଆଜି ଟୁଇଟରରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଆଇଏମଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସକମାନଙ୍କୁ ଋତୁକାଳୀନ ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କାଶରେ ବଢୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍‌ର ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍‌ରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।

ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଶ, ବାନ୍ତି, ବାନ୍ତି, ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଜ୍ୱର, ଶରୀରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଝାଡ଼ା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସଂକ୍ରମଣ ସାଧାରଣତ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚରୁ ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତିନି ଦିନ ଶେଷରେ ଜ୍ୱର ଦୂର ଭଲ ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କାଶ ତିନି ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ। NCDC ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଧିକାଂଶ ମାମଲା ହେଉଛି H3N2 ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଫ୍ଲୁ।

Indian Medical Association (IMA) in a notice posted on social media advised people & medical practitioners to avoid prescription of antibiotics to the increasing patients of with seasonal fever, cold & cough. pic.twitter.com/fMbKa9eSDQ

— ANI (@ANI) March 3, 2023