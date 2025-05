(Video) ଲେଡି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏବଂ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ, ଚାପୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋଇଠା-ବିଧା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଏଭଳି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଜଣ ଶିକ୍ଷକ ପରସ୍ପର ସହ ଲଢ଼ୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ଯେ, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାର ଭିଡିଓ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଘଟଣା ଖାରଗୋନ ଜିଲ୍ଲାର ସରକାରୀ ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଘଟିଛି। ଏଠାରେ ମହିଳା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଏବଂ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ଏକ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ପରସ୍ପର ସହ ପ୍ରବଳ ଝଗଡ଼ା କରିଥିଲେ।

ଏହି ଘଟଣା କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଏହା ହାତାହାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ମହିଳା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ପରସ୍ପରର କେଶ ଧରି ଚାପୁଡ଼ା ମାରୁଥିଲେ ଏବଂ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଝଗଡ଼ା କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଦୁହେଁ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପରସ୍ପରର ଭିଡିଓ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରିଆନଙ୍କ ଫୋନ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ତଳେ ଫିଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ।

ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍‌ଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା କଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରର କେଶ ଧରି ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।

ସେଠାରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଝଗଡ଼ା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ। ବରଂ, ଅନେକ ଲୋକ ଭିଡିଓ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ।

The school principal and librarian indulged into a physical fight at the premises of a government Eklavya School in Madhya Pradesh’s Khargone.

