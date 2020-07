ରାସନ ଦୋକାନରେ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ମନା

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୮ ।୭(ଓଡିଶା ଭାସ୍କର): ରାଜ୍ୟର ୪ ଜିଲ୍ଲା ଯଥା- ଖୋର୍ଧା, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, ଯାଜପୁର ସମେତ ରାଉରକେଲା ସହରରେ ଆଜିଠାରୁ ଲକଡାଉନ୍ ଲାଗୁ ହୋଇଛି । ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ଲକଡାଉନ୍ ଆହୁରି କଡାକଡି ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁଧାଂଶୁ ଷଡଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି ।

In view of the #COVID19 pandemic, biometric mode of Aadhar authentication using finger print scanner and IRIS device has been exempted, during distribution of PDS ration through e-PoS device at Fair Price Shops until further orders. @CMO_Odisha

