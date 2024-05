(Video)କେମିକାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରୀରେ ଭୀଷଣ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ; ୪ ମୃତ, ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର

ମୁମ୍ବାଇ:ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଥାନେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଏକ କେମିକାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରୀରେ ଭୀଷଣ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ବଏଲର ଫାଟିବା କାରଣରୁ ଭୀଷଣ ଜୋରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ଓ ଏଥିରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡିଥିଲେ । ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଓ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଆହୁରି ବହୁ ଲୋକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଥିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ।

#WATCH | Maharashtra: Fire breaks out due to a boiler explosion in a factory located in the MIDC area in Dombivli. More than four fire tenders rushed to the site.

Details awaited. pic.twitter.com/gsv1GCgljR

— ANI (@ANI) May 23, 2024