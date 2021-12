ବିଟ୍ରେନରେ ପ୍ରଥମ ଓମିକ୍ରନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ସୂଚନା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କରୋନାର ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ ଏବେ ଭାରତ, ବ୍ରିଟେନ୍, ବ୍ରାଜିଲ ଓ ଚୀନ ସମେତ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରିଟେନରୁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର । ବିଟ୍ରେନରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଓମିକ୍ରନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁୃ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋରିସ୍ ଜନସନ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ତେବେ ବ୍ରିଟେନର ବିଭିନ୍ନ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଓମିକ୍ରନ ସଂକ୍ରମଣଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଟିକା ନେବାକୁ ଭିଡ଼ ଲାଗିରହୁଛି । ୧୮ ବର୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧ୍ୱର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଟେଲିଭିଜନ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଏହାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଜନସନ୍ ।

British Prime Minister Boris Johnson said on Monday the first patient had died after contracting the #Omicron variant of the #coronavirus: Reuters

— ANI (@ANI) December 13, 2021