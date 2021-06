କ୍ୟାପଟେନ ବନାମ କ୍ରିକେଟର: ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ରାହୁଲ-ସୋନିଆଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା,  ପଞ୍ଜାବ ବିବାଦରେ ଶୀଘ୍ର ପଡିବ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସରେ ଜାରି କଳହ ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାପଟେନ ବନାମ କ୍ରିକେଟର ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ବିବାଦ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ପାର୍ଟି ହାଇକମାଣ୍ଡ ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସରେ ଜାରି ସଙ୍କଟର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅମରିନ୍ଦର ସିଂହ ନିଜର ପତିଆରା ଯଥା ସ୍ଥିତି କାଏମ ରଖିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ସିଦ୍ଧୁ ଅମରିନ୍ଦରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଜର ଜିଦରେ ଅଟଳ ରହି ବୁଧବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି।

ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପୂର୍ବରୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ କଂଗ୍ରେସର ଅନ୍ତରୀଣ ସଭାପତି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏହା ପରଠୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଛି ଯେ, ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସରେ ଜାରି ଅନ୍ତଃକଳହ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଜାରି ବିବାଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପଡିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

Delhi: Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra has reached 10 Janpath, party’s interim president Sonia Gandhi’s residence. She had met Punjab Congress leader Navjot Singh Sidhu and party leader Rahul Gandhi this morning.

(File photo) pic.twitter.com/9yiyMgYhXz

