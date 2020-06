ଡଙ୍ଗାକୁ ଡେଇଁ ବିୟର୍ ପିଉଛି ମାଛ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ

ବିୟର ପିଉଛି ମାଛ । କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ବି ସତ । ନିକଟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏପରି ଏକ ଭିଡିଓ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ଭିଡିଓରେ ଗୋଟିଏ ମାଛ କିପରି ଡଙ୍ଗାକୁ ଡେଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରୁ ବିୟର ପିଉଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଭାରତୀୟ ବନ ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ସେୟାର କରି କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ମାଛ ପରି ବିୟର ପିଅନ୍ତୁ । ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ କେତେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଯେ ଗରମ ଦିନରେ ଥଣ୍ଡା ବିୟରର ମଜା ନେଉଛି ।’

ମାଛର ଏପରି ବିୟର ପିଇବା ଭିଡିଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି । ପ୍ରାୟ ୭ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଦେଖି ସାରିଥିବା ବେଳେ ୭୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ସ ଓ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ରିଟ୍ୱିଟ୍ ହୋଇଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଏହି ମଜାଳିଆ ଭିଡିଓ..

“ Drink like a fish”clearly has an element of truth….

This fish is truly lucky to gulp down some chilled beer from his friend on a hot day.

Remarkable😇 pic.twitter.com/cGROZbVzOa

— Susanta Nanda (@susantananda3) June 6, 2020