ଫିଟ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋନସ୍ ଓ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲକି ଡ୍ର’, ଜାଣନ୍ତୁ ଏସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କରୋନା କାଳରେ ୱର୍କ ଫ୍ରାମ୍ ହୋମ୍ ଧାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ଘରେ ରହି କାମ ଅଫିସ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଏଥିରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଘରେ ବସି କାମ କରୁଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଏକ କମ୍ପାନୀ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଜେରୋଧା ବ୍ରୋକିଂ ଲିମିଟେଡ୍(Zerodha Broking Limited) ।

ଜେରୋଧାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନିତିନ କାମତ୍ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । କାମତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଥମ ଲକଡାଉନ୍ ପରେ ଶାରୀରିକ କାର୍ୟ୍ୟକଳାପରେ ଅଭାବ, ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେ ଏକ ନୁତନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ।

The transformation stories are super inspiring & pushing others to take action as well. We also have proof that getting healthy improves professional performance as well. Our Get Healthy program will now run permanently.

Sharing to seed the idea among fellow entrepreneurs. 3/3

