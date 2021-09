ଟିକାକରଣ ରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶକୁ ପାଣି ପିଆଇ ସାରିଲେଣି ଭାରତର ଏହି ୫ ରାଜ୍ୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ କରୋନା ବିରୋଧରେ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି । ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ଟିକାକରଣ ଜୋରଦାର କରାଯାଉଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଟିକା ନେଉଛନ୍ତି । ଟିକାକରଣରେ ଭାରତ ଏବେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଛି । ଭାରତରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପଛରେ ଟିକାକରଣ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ୫ଟି ରାଜ୍ୟର ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଟିକାକରଣ କରାଯାଉଛି । ଆଉ ଏହି ୫ଟି ରାଜ୍ୟ ଆମେରିକାକୁ ବି ପଛରେ ପକାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଟୁଇ୍ରଟ୍ କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଭାରତରେ ଟିକାକରଣ ଦ୍ରୁତ ମାତ୍ରାରେ କରାଯାଉଛି । ଟିକା ଦେବାରେ ଭାରତ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛି । ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଉକ୍ତ ୫ଟି ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜୁରାଟ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ହରିୟାଣା ।

With the aim of vaccinating all eligible citizens by the end of 2021, India is leading the world with its high vaccination pace!

You too can strengthen the country's endeavour in this fight against #COVID19 by getting vaccinated! #IndiaFightsCorona @MoHFW_INDIA pic.twitter.com/7zuTFOK8tB

— MyGovIndia (@mygovindia) September 10, 2021