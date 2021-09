ଆଗରୁ କେବେ ବସିନଥିଲେ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କରି ଉଡାଜାହାଜ ରେ ଯାତ୍ରା କରାଇଲେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ବିଜେତା ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ରେ ଐତିହାସିକ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଜିତିଥିବା ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ଖେଳାଳୀ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଆଉ ତାପରଠାରୁ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଶିଖରରେ ରହିଛନ୍ତି । ତେବେ ହରିୟାଣାର ଏହି ଖେଳାଳୀ ଏବେ ନିଜର ଏକ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି । ଅଲିମ୍ପିକ୍ ରେ କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନ ଜିତିଥିବା ଏହି ଖିଲାଡ଼ୀ ଏବେ ନିଜର ଅନେକ ଦିନର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଟୁଇଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜ ବାପାମାଆଙ୍କୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ରେ ଯାତ୍ରା କରାଇଛନ୍ତି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫଟୋ ସେୟାର୍ କରି ମନକଥା କହିଛନ୍ତି ।

A small dream of mine came true today as I was able to take my parents on their first flight.

आज जिंदगी का एक सपना पूरा हुआ जब अपने मां – पापा को पहली बार फ्लाइट पर बैठा पाया। सभी की दुआ और आशिर्वाद के लिए हमेशा आभारी रहूंगा 🙏🏽 pic.twitter.com/Kmn5iRhvUf

— Neeraj Chopra (@Neeraj_chopra1) September 11, 2021