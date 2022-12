(VIDEO) ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ପବନରେ ଉଡିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି; ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡିଓ

ଦିନକୁ ଦିନ ସମାଜରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଲାଗିଛି । ଅଭିନେତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନେତା, ଏପରି କି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବା ଦେଖିବାରକୁ ମିଳୁଛି । ଏଥିସହିତ ଏହି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଭିଡିଓ ଲୋକଙ୍କୁ ହସର ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ଭିଡିଓ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଟର୍ଯ୍ୟ ଚକିତ କରିଦିଏ । ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ଭିଡିଓ ଅନେକ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି । ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଇକେଲ ଚଲାଉ ଚଲାଉ ହଠାତ୍ ପବନରେ ଉଡିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଯାହାର ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି । ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ…

This guy just tried to fly a plane while riding a bicycle! Talk about multi-tasking! #crazy #aviation pic.twitter.com/3CtrzWI6G9

— Mohamed Jamshed (@jamshed_mohamed) December 10, 2022