କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର… ICC ଟେଷ୍ଟ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ବୁମରାହ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ୟର୍କର କିଙ୍ଗ ଜଶପ୍ରୀତ ବୁମରାହ ଏକ ବିଶାଳ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି । ଆଇସିସି ତରପରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ତାଜା ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବୁମରାହ । ଆଇସିସି ବୋଲରଙ୍କ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ବୁମରାହ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏମିତି କରିବାରେ ସେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ପାଲଟିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହାପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାର ସ୍ପିନ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱୀନ ଏବଂ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ସହିତ ବିଶନ୍ ବେଦୀ ଏହି କାରନାମା କରିଛନ୍ତି ।

ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ସ୍ପିନ ବୋଲର ହିଁ ଆଇସିସି ରାକିଙ୍ଗର ଟପ୍ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତର ଜଣେ ପେସ୍ ବୋଲର ରାଙ୍କିଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ କବଜା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି । ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଦମଦାର ବୋଲିଂ କରି ଦୁଇଟି ଇନିଂସରେ ୯ଟି ୱିକେଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଜଶପ୍ରୀତ ବୁମରାହ । ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଇସିସି ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ମିଳିପାରିଛି । ତେବେ ଏମିତି କରିବାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ପେସ୍ ବୋଲର ଭାବରେ ଏହି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।

India pacer tops the bowling charts in ICC Men’s Test Player Rankings for the first time 🤩 https://t.co/FLqiGNGUTr

– Achieved No.1 Ranking in Tests.

– Achieved No.1 Ranking in ODIs.

– Achieved No.1 Ranking in T20is.

Jasprit Bumrah – the only bowler in history to top all formats Ranking…!!!! 🐐🦁 pic.twitter.com/UVg2OifITD

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) February 7, 2024