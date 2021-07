ପର୍ଣ୍ଣୋଗ୍ରାଫୀ ମାମଲା: କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବୟାନ ଦେବେ ୪ କର୍ମଚାରୀ!

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ରାଜ୍ କୁନ୍ଦ୍ରା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପୁଲିସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି । ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଆପ୍ ରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିବା କେସ୍ ର ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରହିଛି । ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଗତକାଲି ରାଜ୍ କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ରେ ପହଞ୍ଚି ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ସେଠାରୁ ଏକ ସିକ୍ରେଟ୍ ଲକର୍ ମିଳିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ରେ କାମ କରୁଥିବା ୪ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ମାମଲାର ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି ।

Four employees of businessman Raj Kundra have turned into witnesses in the pornography racket case in which he is an accused: Mumbai Police Sources

