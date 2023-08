Asia Cup-2023 ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଗମ୍ଭୀର-ହରଭଜନ: ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ କିଏ ପାଇବେ ସୁଯୋଗ?

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ୩୦ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏସିଆ କପ୍-୨୦୨୩ । ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ପାକିସ୍ତାନ-ନେପାଳ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଦଳ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଏସିଆ କପକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଟୁର୍ଣର୍ାମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ହରଭଜନ ସିଂହ । ଉଭୟ ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ।

ତେବେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ହରଭଜନ ସିଂହଙ୍କୁ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ୟାନେଲରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଏ ନେଇ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ ତରଫରୁ ଏକ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏସିଆକପ୍ ର କମେଣ୍ଟ୍ରେଟର ମାନଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ । ଏହି ତାଲିକାରେ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ହରଭଜନ ସିଂହଙ୍କ ଭଳି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ପାକିସ୍ତାନ ତରଫରୁ ୱାସିମ ଆକ୍ରମ, ୱକାର ୟୁନିସ ସମେତ ଅନ୍ୟ କ୍ରିକେଟରମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିବେ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଜିମ୍ବାୱେର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଏଣ୍ଡି ଫ୍ଲାୱାର ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ୍ରି ବକ୍ସରେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ତେବେ ଏହି ପ୍ୟାନେଲରେ ଭାରତର ଲୋକପ୍ରିୟ କମେଣ୍ଟ୍ରେଟର ଏସିଆ କପ୍ ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ନାହାନ୍ତି ।

ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଆକାଶ ଚୋପ୍ରା ଏସିଆ କପ୍ କମେଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ୟାନେଲରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଆକାଶ । କିନ୍ତୁ ଚଳିତବର୍ଷ ଜାନୁୟାରୀରେ ସେ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ ଛାଡ଼ି ଜିଓ ସିନେମା ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ୧୮ ସହ ଚୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ଏସିଆ କପରେ ସେ କମେଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହାନ୍ତି ।

