(Video) Nivea cream ଡବାରେ ୩୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଚୋରି, ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଏପରି ଧରାପଡିଲେ ମହିଳା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁନା କିପରି ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। କୋଚିନ୍ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେଉଁଠାରେ କଷ୍ଟମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ରୋମରୁ କୋଚିନ୍‌କୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ୩୬.୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ୬୪୦ ଗ୍ରାମ ସୁନା ଜବତ କରିଛନ୍ତି। କଷ୍ଟମ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଭିଆ ଫେସିଆଲ କ୍ରିମର ଏକ ବକ୍ସରୁ ସୁନା ଜବତ କରିଛନ୍ତି। କୋଚିନ୍ କଷ୍ଟମ୍ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ, ଏହା ସୁନା ଚୋରା ଚାଲାଣର ଏକ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି।

ଏହି ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କଷ୍ଟମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି – ରୋମରୁ କୋଚିନ୍‌କୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଆଇୟୁ ବ୍ୟାଚ୍‌ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଟକାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ଚେକ୍ ଇନ୍ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ସ୍କାନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏକ ସନ୍ଦେହଜନକ ଫଟୋ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ପରେ ତାଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ନିଭିଆ କ୍ରିମର ଏକ ପ୍ୟାକେଟ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ଆକୃତିର ୪ ଟି ସୁନା ଚାନ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ଜୋତା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା । ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ସୁନାର ଓଜନ ୬୪୦ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ବଜାରରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୩୬.୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା।

ଏହାପୂର୍ବରୁ କଷ୍ଟମ ବିଭାଗ ସୁନା ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସୁନା ଚୋରା ଚାଲାଣର ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟମ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଦେଖିବା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଥରେ ଦେଖିବେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଭିଡିଓଟି ଅଫିସିଆଲ୍ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ANI ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ଯାହାକୁ ୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।

On January 11, based on intelligence forwarded by customs special intelligence a female pax who came from Rome to Cochin was intercepted at the green channel by the officers of the AIU batch. On scanning her checked-in baggage, a suspicious image was noticed. On detailed… pic.twitter.com/DxzY9eGgDp

