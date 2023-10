ଇଂଲଣ୍ଡ ଉପରେ ଭାରତର ବିଜୟ ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ଗାଇଲେ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’: ଲାଇଟ୍ ସୋ’ରେ ଚମକି ଉଠିଲା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ଦେଖନ୍ତୁ Video

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତକାଲି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୧୦୦ ରନ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଥିଲା । ୟୁପି ରାଜଧାନୀ ଲଖନଉର ଇକାନା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୱାନଡେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୩ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଥିଲା । ତେବେ ଭାରତ ଷଷ୍ଠ ବିଜୟ ସହିତ ବିଜୟ ରଥକୁ ଆଗକୁ ନେଇଛି । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୨୩୦ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ପଛରେ ପୁରା ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ୧୨୯ ରନ କରି ହାରିଯାଇଥିଲେ । ଏଥି ସହିତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଥିବା ପ୍ରଶଂସକମାନେ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ । ଲାଇଟ ସୋ’ରେ ଚମକି ଉଠିଥିଲା ପୁରା ଷ୍ଟାଡିୟମ । ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ଏବଂ ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଯିବ ।

ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି :-

ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ସେୟାର କରାଯାଉଛି । ଭିଡିଓରେ ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, ଲୋକମାନେ ନିଜ ଫୋନର ଟର୍ଚ୍ଚ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାଉଛନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ, କେତେକ ନିଜ କ୍ୟାମେରାରେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କ୍ୟାପଚର କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି । କିଛି ଲୋକ ଭିଡିଓରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ଭିଡିଓରେ ସମଗ୍ର ପ୍ରଶଂସ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେବ ।

ତେବେ ଏହି ଇକାନା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୫୦ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ବସିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି । ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ସହିତ ଝଲସିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛଇ । ଭିଡିଓରେ ଉଭୟ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଭିଡ଼ ଏକତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି ।

No Indian cricket team fan should leave without liking this beutiful video ♥️

Vande mataram 🇮🇳#INDvsENGpic.twitter.com/Mfb4X4hKsR

— 𝑃𝑖𝑘𝑎𝑐ℎ𝑢☆•° (@11eleven_4us) October 29, 2023