ଏହି ଦିନ ହେଉଛି ସପ୍ତାହର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଦିନ, ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡରେ ହେଲା ସାମିଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ଲୋକମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୁର୍ବରୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ, କେଉଁ ଦିନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ। କେହି କେହି ସୋମବାରରେ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକେ ଅନ୍ୟଦିନକୁ ଶୁଭମାନି ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ବୁକ୍ ସପ୍ତାହର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଦିନକୁ ବାଛିଛି।

ଗିନିଜ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ଏକ ଟୁଇଟ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ସୋମବାରକୁ ସପ୍ତାହର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଦିନ ବୋଲି କହିଛି। ଏହି ଟୁଇଟରେ ଗିନିଜ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ଲେଖିଛି ଯେ ସୋମବାର ଦିନ ସପ୍ତାହର ଖରାପ ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏହି ରେକର୍ଡ ଦେଉଛୁ। ତେବେ ଏହି ଟୁଇଟ ଦେଖିବା ପରେ ଲୋକମାନେ କ’ଣ ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିଯାଇଥିଲେ।

we're officially giving monday the record of the worst day of the week

