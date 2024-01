(Video) ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କଲେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି, ନିଜ ଜାଗୁଆର କାରକୁ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗରେ ସଜାଇଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଲଲାଙ୍କର ପ୍ରାଣପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ଏବଂ ବଡ ବଡ ନେତା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନାହାଁନ୍ତି ସେମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏପରି ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗର ଭକ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓରେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଏକ କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗିତ ହୋଇଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଡୋରରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ଏକ ଷ୍ଟିକର ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାସହ ଜଡିତ ଏକ ପଦ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଭିଡିଓରେ ଏକ ପତାକା ଅଛି। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଏହି ଯାନ ଆଡକୁ ଯାଉଛି।

ଏହି ଭିଡିଓ ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ଲଗିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ @erbmjha ନାମକ ଏକ ପେଜ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭିଡିଓକୁ ୩ ଲକ୍ଷ ୪୬ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓ ସହିତ ଥିବା କ୍ୟାପସନରେ କୁହାଯାଇଛି, ‘ଗୁଜୁରାଟୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦୋସି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଥିମ୍ ଉପରେ ନିଜର ଜାଗୁଆରକୁ ରଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି।’

Gujarati businessman, Siddharth Doshi paints his Jaguar in the theme Of Ayodhya's Ram Mandir

Unapologetic Sanatanis 🔥 pic.twitter.com/6cGyetjbFO

— BALA (@erbmjha) January 22, 2024