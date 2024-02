ଇସଲାମିକ ଧର୍ମପ୍ରଚାରକ ମୁଫତି ସଲମାନ ଆଝାରିଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ଗୁଜରାଟ ପୋଲିସ

ଜୁନାଗଡ଼: ଜୁନାଗଡ଼ରେ ଘୃଣ୍ୟ ଭାଷଣ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗୁଜରାଟ ପୁଲିସ ରବିବାର ମୁମ୍ବାଇରୁ ଇସଲାମିକ ପ୍ରଚାରକ ମୁଫ୍ତି ସଲମାନ ଆଝାରିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ମୁଫତି ସଲମାନ ଆଝାରୀଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ବିରୋଧ କରି ତାଙ୍କ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସମର୍ଥକ ଘାଟକୋପର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ବାହାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ । ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁଲିସକୁ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗୁଜରାଟ ପୋଲିସ ଇସଲାମିକ ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡ ନେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୁଜୁରାଟ ନିଆଯାଇଛି ।

ଗିରଫ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଫତି ସଲମାନ ଆଝାରୀ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ନିବେଦନ କରି କହିଥିଲେ- “ଜୋସ୍ ମେ ହୋସ୍ ଖୋନା ନେହିଁ ଚାହିଏ, ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଅପରାଧୀ ନୁହେଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅପରାଧ ପାଇଁ ମୋତେ ଏଠାକୁ ଅଣାଯାଇନାହିଁ। ସେମାନେ ମୋ ଅଭିଯୋଗ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାହା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ । ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ହେବ ତାହା ଭଲ ହେବ, ଯଦି ମୋତେ ଗିରଫ କରାଯିବ, ତେବେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି।

#WATCH | Mumbai: Maulana Mufti Salman Azhari who was arrested in a hate speech case requested his supporters not to protest and said, "…Neither am I a criminal, nor have I been brought here for committing a crime. They are doing the required investigation and I am also… https://t.co/rQHuf6LNK1 pic.twitter.com/7a8vZ32O46

ସେପଟେ ମୁମ୍ବାଇ ଡିସିପି ହେମରାଜ ସିଂହ ରାଜପୁତ କହିଛନ୍ତି, ମୁମ୍ବାଇରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ଘାଟକୋପର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ରହିଛି। କୌଣସି ଗୁଜବକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇବାସୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି।

#WATCH | Maulana Mufti Salman Azhari arrested in hate speech case | DCP Hemrajsingh Rajput says, " In Mumbai, there is peace, the Ghatkopar area is also peaceful. Don't believe any rumours. I want to tell the people of Mumbai that, for them, Police are on the road…" pic.twitter.com/20SsVogSan

— ANI (@ANI) February 4, 2024